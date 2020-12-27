صور.. أمانة النواب تواصل استقبال الأعضاء الجدد لتسليم كارنيهات عضوية برلمان 2021

واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، جهودها اليوم الأحد في استقبال نواب البرلمان الجدد علي المقاعد الفردية لتسليم كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية حيث مخصص اليوم لنحو 90 نائبا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والقليوبية.
وتأتي هذه الجهود وسط تدابير صارمة بشأن إجراءت التباعد الإجتماعي والإلتزام بإرتداء الكمامات في ضوء المواجهة الشاملة لأزمة كورونا، واستخدام المطهرات.
ومن المنتظر أن يتم غدا الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ باجمالي عدد 108 نائبا، والثلاثاء 29 ديسمبر نواب (12) محافظة هي الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.
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