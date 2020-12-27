النائب عبد الفتاح محمد: إصدار قانون العمل علي رأس الأولويات ببرلمان 2021

قال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إصدار قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القانون خضع لحوار مجتمعي بين كافة الفئات والطوائف المجتمعية.
وأشار بعد استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، إلى أن قانون العمل الجديد تم تأجيله في دور الانعقاد السابق وسيتم دراسته في البرلمان الجديد، مقترحا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات ليكون تحت مظلة الدولة تحكمه الضوابط.
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واقترح إجراء تعديلات على قانون التامينات فيما يتعلق بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن البعض تضرر من بعض البنود وأن البرلمان دائما يتدخل للحفاظ على على لقمة عيش المواطنين.
وشدد على ضرورة التوعية بكل قانون يخص القوى العاملة، موضحا أن بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعي بالقانون الجديد وحل هذه المشكلة من خلال المجلس للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء.
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