النائب عبد الفتاح محمد: إصدار قانون العمل علي رأس الأولويات ببرلمان 2021



قال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إصدار قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القانون خضع لحوار مجتمعي بين كافة الفئات والطوائف المجتمعية.

وأشار بعد استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، إلى أن قانون العمل الجديد تم تأجيله في دور الانعقاد السابق وسيتم دراسته في البرلمان الجديد، مقترحا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات ليكون تحت مظلة الدولة تحكمه الضوابط.

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