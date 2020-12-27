النائب طارق الطويل: التعليم والصحة على رأس أولويات نواب أوسيم والوراق

قال النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب عن دائرة اوسيم والوراق أنه سينضم للجنة التعليم حيث أنه مجال تخصصة ، وسيكون لديه ملفات عديدة للمناقشة تحت قبة البرلمان وداخل لجنة التعليم والبحث العلمي ، وعلى رأسها مصروفات المدارس الخاصة .



تستقبل الأمانه العامهل مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار محمود فوزي ، نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب