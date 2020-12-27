النائب أسامة الأشموني:التعليم من أولوياتي وسأنضم لحقوق الإنسان



قال النائب أسامه الاشموني عضو مجلس النواب عن دائرة اوسيم والوراق انه سينضم للجنة حقوق الإنسان ، لافتا أنه لديه العديد من الملفات الهامه التى يريد مناقشتها داخل البرلمان خاصة بالصحة والتعليم .

تستقبل الأمانه العامهل مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار محمود فوزي ، نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.

ويذكر أن 230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .

