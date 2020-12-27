رامز جلال يتصدر "التريند" بسبب برنامج المقالب والتحذيرات الموجهة له

رامز جلال تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حذر رئيس المجلس الأعلى للإعلام الفنانين من تلك البرامج التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك.

تحذير لـ رامز جلال

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو التسلية التي تسخر من الفنانين.

ناشد جبر، في تصريحات صحفية، الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج التي تنال من صورتهم ووقارهم دون فائدة منها.

كان قد، تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوي عدة ضد برنامج رامز جلال، كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب رامز مجنون رسمي على قناة mbc مصر، وعلى أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

أثار برنامج "رامز مجنون رسمي" جدلًا كبيرًا بمواقع التواصل الإجتماعي منذ بدء عرضه أول أيام شهر رمضان، بجانب الهجوم الكبير على مقدم البرنامج رامز جلال وضيوف حلقاته، ولاسيما مجموعة قنوات "ام بي سي" العارضة للبرنامج.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر داخل مجموعة MBC خلال بيان رسمي عن أن حلقات البرنامج لا تبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المتبادلة.

موضحة أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسميا وقانونيا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD.

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وأكدت، أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة... وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.