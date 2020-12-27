صور..النائب محمد الحسيني يستخرج كارنية برلمان 2021 ويؤكد:بنعمل الاستجوابات عشان المواطن مش صراع مع الحكومة



قال النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور عن حزب مستقبل وطن أنه سيكمل فى لجنة الادارة حيث كان يشغل فى برلمان 2015 منصب وكيل لجنة الإدارة المحلية ، لافتا أن قانون الإدارة المحلية سيكون على رأس إهتمامات اللجنة لافتا ان علاقة البرلمان مع الحكومة مشاركة وليست مغالبة حيث نتشارك فى جميع القضايا التى تهم المواطن المصري

وأضاف الحسينى فى تصريحات علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، اليوم الأحد، أنه قدم إستجواب خلال برلمان 2015 لوزارة الصحة وإستطاع الحصول على 500 مليون جنية لتطوير مستشفي بولاق الدكرور لافتا إلي أنه سيسخدم أدواته البرلمانية لصالح الوطن والشارع المصري قائلا:" بنعمل الاستجواب من اجل طرح مشاكل المواطنين وليس من اجل الصراع مع الحكومة "

صور.. أمانة النواب تواصل استقبال الأعضاء الجدد لتسليم كارنيهات عضوية برلمان 2021