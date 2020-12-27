صور..النائب محمد الحسيني يستخرج كارنية برلمان 2021 ويؤكد:بنعمل الاستجوابات عشان المواطن مش صراع مع الحكومة

قال النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور عن حزب مستقبل وطن أنه سيكمل فى لجنة الادارة حيث كان يشغل فى برلمان 2015 منصب وكيل لجنة الإدارة المحلية ، لافتا أن قانون الإدارة المحلية سيكون على رأس إهتمامات اللجنة لافتا ان علاقة البرلمان مع الحكومة مشاركة وليست مغالبة حيث نتشارك فى جميع القضايا التى تهم المواطن المصري
وأضاف الحسينى فى تصريحات علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، اليوم الأحد، أنه قدم إستجواب خلال برلمان 2015 لوزارة الصحة وإستطاع الحصول على 500 مليون جنية لتطوير مستشفي بولاق الدكرور لافتا إلي أنه سيسخدم أدواته البرلمانية لصالح الوطن والشارع المصري قائلا:" بنعمل الاستجواب من اجل طرح مشاكل المواطنين وليس من اجل الصراع مع الحكومة "
صور.. أمانة النواب تواصل استقبال الأعضاء الجدد لتسليم كارنيهات عضوية برلمان 2021
وتستقبل الأمانه العامهل مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار محمود فوزي ، نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب
ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.
ويذكر أن 230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .
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