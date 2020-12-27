النائبة ايفلين متى: مهتمة بالتشريعات التي تضمن حياة كريمة للمواطن (فيديو)

أدلت النائبة ايفلين متى ، بتصريحات خاصة لموقع دوت الخليج بالفيديو، وذلك عقب وقائع استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، حيث قالت أنها عضو في برلمانيين 2015،2020، وأن المجلس الذي أنهى دور انعقاده السادس قد بذل مجهودات كبرى على كافة الأصعدة، إلا أن الأزمات الاقتصادية والصحية في العالم حالت دون ان يشعر المواطن بما قدمه النواب بشكل كبير.



وأضافت: سأهتم ان اكون أحد أعضاء لجنة الصناعة، وهي اللجنة التي قضيت فيها عامين حتى الآن، وانها ستضع على رأس أولوياتها التشريعات التي تضمن حياة كريمة للمواطن.

وكانت قد واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، جهودها اليوم الأحد في استقبال نواب البرلمان الجدد علي المقاعد الفردية لتسليم كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية حيث مخصص اليوم لنحو 90 نائبا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والقليوبية.



واستلم النواب الحقيبة البرلمانية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.



وتأتي هذه الجهود وسط تدابير صارمة بشأن إجراءت التباعد الإجتماعي والإلتزام بإرتداء الكمامات في ضوء المواجهة الشاملة لأزمة كورونا، واستخدام المطهرات.



ومن المنتظر أن يتم غدا الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ باجمالي عدد 108 نائبا، والثلاثاء 29 ديسمبر نواب (12) محافظة هي الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.



وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على التواجد خلال الأيام الماضية منذ الصباح الباكر، للأشراف على جميع التجهيزات الخاصة باستقبال النواب.