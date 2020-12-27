عاجل..كورونا تبعد ميدو عن الإعلام "صورة"

أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، ومقدم برنامج أوضة اللبس، أنه اعتذر عن تقديم برنامجه خلال هذا الأسبوع بسبب ظروف مرض والدته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأكد ميدو أنه سيبدأ في الرجوع للشاشة مرة أخرى بداية من الغد، كما حذر كل من يتعامل معه أن يطمئن على نفسه، لأنه أكد أنه يخالط حالات كورونا في تلك الفترة. وقال ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل اتلاجتماعي "تويتر": "صباح الخير..أمي بقالها اكتر من أسبوع في المستشفى معزوله..خلوا بالكوا من نفسكم ومن اهلكم المرض ده صعب على الناس الكبار جدا مشاكل في النفس ونقص في نسبة الأكسجين في الدم والأدوية المضاده بتجيب اكتئاب لكن الحمد لله النهارًده هي احسن..أدعولها وخلوا بالكوا من نفسكم". وتابع:" انا اللي نزلت وديت أمي المستشفى واختلطت بناس كتير عندها كورونا فعلشان كده مانزلتش الشغل الحمد لله النهارده طلعت نتيجة المسحه سلبيه..بعتذر للناس كلها على عدم ظهور أوضة اللبس الاسبوع ده وان شاء الله العودة بكره بسهرة جديدة مع أوضة اللبس ١١ م".



ميدو يستعرض مهارات نجله



شر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، والإعلامي الرياضي، وأحد مسؤولي شركة "زد" لكرة القدم، فيديو لنجله الذي يلعب بفريق الناشئين بزد. وأظهر الفيديو نجل ميدو وهو يسدد كرة رائعة تصطدم بالعارضة، كما أظهر الفيديو التشابه الكبير في الأداء والشكل بين ميدو ونجله، حيث علق عليه الناقد خالد بيومي، قائلا: " نفس الحركه بتاعتك بالتوفيق لحسين باذن الله يا نجم" ونشر ميدو الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: " ابني حسين النهارده مع زد في المقص".

ميدو: "لو شوفت الخطيب كل يوم هتصور معاه" أعرب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج أوضة اللبس، عن غضبه وامتعاضه مما وُجه إليه من انتقادات وهجوم بسبب نشره صورة له برفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباح الخير..بتشتم من امبارح انا وعيلتي علشان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب..الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب وباعلكوا فكرة العداء وان احنا بيننا حرب الله يخرب بيت اللي بدع اللجان الالكترونيه والتريندات..الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك".



وتابع: "على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه وده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ وده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد اجتهد واخلص لبلده ولعائلته". وكان ميدو قد نشر صورة له أمس برفقة محمود الخطيب على متن "يخت" في الحبر، وعلق عليها قائلا: "في البحر مع بيبو".

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