المدعي العام العسكري.. ما لا تعرفه عن رئيس الزمالك الجديد؟

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الساعات الماضية، عن تعيين اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي في منصب رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وكان المستشار أحمد البكري الذي تم تعينه رئيساً للجنة التي تُدير نادي الزمالك، قد توفي منذ أيام، لذلك يستعرض لكم "دوت الخليج" معلومات عن رئيس القلعة البيضاء الجديد..