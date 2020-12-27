فتح باب التسجيل لتعلم اللغة الكورية بمعهد سى جونج بالقاهرة 

جدة - نرمين السيد - وعلى الراغبين فى التسجيل ملء استمارة التقدم المتاحة على الموقع الالكترونى للمركز الثقافى الكورى وصفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعى، على أن يتم إجراء مقابلة شخصية عن طريق الانترنت للمتأهلين للدورة.

وتستمر الدورة 15 أسبوعاً بدءا من 10 يناير وحتى 22 أبريل 2021 وستكون الدراسة بها أونلاين.

وتضم هذه الدورة 4 فصول للمستوى المتوسط و6 فصول لمستوى المبتدئين وفصلين للمستوى التمهيدى.

ويحصل الطالب فى نهاية الدورة على شهادة معتمدة من معهد سى جونج معترف بها من جميع دول العالم.

ويقدم معهد الملك سى جونج من خلال فروعه المنتشرة فى أكثر من 60 دولة من بينها البحرين والإمارات ومصر، دورات فى اللغة والثقافة والتاريخ الكورى.