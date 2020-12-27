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وتستمر الدورة 15 أسبوعاً بدءا من 10 يناير وحتى 22 أبريل 2021 وستكون الدراسة بها أونلاين.
وتضم هذه الدورة 4 فصول للمستوى المتوسط و6 فصول لمستوى المبتدئين وفصلين للمستوى التمهيدى.
ويحصل الطالب فى نهاية الدورة على شهادة معتمدة من معهد سى جونج معترف بها من جميع دول العالم.
ويقدم معهد الملك سى جونج من خلال فروعه المنتشرة فى أكثر من 60 دولة من بينها البحرين والإمارات ومصر، دورات فى اللغة والثقافة والتاريخ الكورى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التسجيل لتعلم اللغة الكورية بمعهد سى جونج بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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