غدا.. قراءة مختصرة للعصر البيزنطى فى مصر بمكتبة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية رابع محاضرات الموسم الثقافى القبطى، بعنوان "قراءة مختصرة للعصر البيزنطى فى مصر"، والتى يحاضر فيها الدكتور خالد غريب، رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بجامعة القاهرة، وذلك عن طريق البث عن بُعد(Online)، غدا الإثنين، فى تمام الساعة 2.00 مساءً.





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