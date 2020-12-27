القوى العاملة: تعيين 709 شباب بمنشآت القطاع الخاص فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 709 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2402 شابًا، فضلا عن إصدار 1801 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.





ووفق بيان، اليوم الأحد، أوضح حازم على حسن مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضى، أن المديرية قامت بتسجيل 72 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وصرف منحًا لـ 44 عاملًا بمبلغ 53 ألفًا و500 جنيه لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.

وفتشت المديرية بنظام دورى عبر حملات فى مجال السلامة والصحة المهنية على 187 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1492 منشأة وعقد 3 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية، وندوة أخرى فى مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 11 شكاوى تم بحث 10 شكاوى منها وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث.

وقال مدير المديرية، إنه تم التفتيش على 66 منشأة يعمل بها 67 طفلا، وأسفر عن تحرير 11 محضرًا للمنشآت المخالفة منها للقانون.