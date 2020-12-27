القوى العاملة: تعيين 709 شباب بمنشآت القطاع الخاص فى أسيوط

ووفق بيان، اليوم الأحد، أوضح حازم على حسن مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضى، أن المديرية قامت بتسجيل 72 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وصرف منحًا لـ 44 عاملًا بمبلغ 53 ألفًا و500 جنيه لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.
وفتشت المديرية بنظام دورى عبر حملات فى مجال السلامة والصحة المهنية على 187 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1492 منشأة وعقد 3 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية، وندوة أخرى فى مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 11 شكاوى تم بحث 10 شكاوى منها وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث.
وقال مدير المديرية، إنه تم التفتيش على 66 منشأة يعمل بها 67 طفلا، وأسفر عن تحرير 11 محضرًا للمنشآت المخالفة منها للقانون.
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