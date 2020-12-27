الحكومة تنفى طرح سندات دولية بـ 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021

جدة - نرمين السيد - نفت الحكومة الأنباء التى تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن اعتزام طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.





وشدد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء على تراجع العجز الكلى للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019، مُشيرا إلى أن أى قرار بطرح أدوات دين جديدة فى السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.

وفى سياق متصل، هناك مواد فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار فى السوق المحلية أو الدولية، ولا يعنى ذلك استخدام إجمالى القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها، وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة فى تدعيم قدرة الاقتصاد المصرى على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة ([email protected]).