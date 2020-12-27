برلمانى: قانون العمل الجديد فى مقدمة أولويات مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - أكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إصدار قانون العمل الجديد فى مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه خضع لحوار مجتمعى بين كافة الفئات والطوائف المجتمعية.





وقال عبدالفتاح، بعد استلام كارنيه العضوية، إن قانون العمل الجديد تم تأجيله فى دور الانعقاد السابق وسيتم دراسته فى البرلمان الجديد، مقترحا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات ليكون تحت مظلة الدولة تحكمه الضوابط. واقترح إجراء تعديلات على قانون التأمينات فيما يتعلق بالقطاع الخاص. موضحا أن البعض تضرر من بعض البنود و أن البرلمان دائما يتدخل للحفاظ على على لقمة عيش المواطنين. وشدد أمين سر لجنة القوى العاملة على ضرورة التوعية بكل قانون يخص القوى العاملة، موضحا أن بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعى بالقانون الجديد ونحاول حل هذه المشكلة من خلال المجلس للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء.

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