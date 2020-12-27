البرلمان العربى يطلق أول دبلوم مهنى مُتخصص ومعتمد عن الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، إطلاق النسخة الأولى من الدبلوم المهنى المتخصص والمُعتمد حول الدبلوماسية البرلمانية الذى ينظمه مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربى بالتعاون والشراكة مع أعرق الجامعات العربية والأكاديمية المتخصصة فى العالم العربى، ومن المقرر أن تبدأ أولى محاضرات الدبلوم فى الأول من فبراير 2020.





وفى بيان رسمى، أوضح أن المشاركة مفتوحة للسادة أعضاء البرلمانات والمجالس العربية بالإضافة إلى بعض أعضاء البرلمان العربى، و كل منسوبى وزارات الخارجية والوزارات المعنية بالعلاقة مع البرلمانات والمجالس فى الدول العربية، إلى جانب المجالس الوطنية والقومية للمرأة فى الدول العربية، ومنسوبى بعض المؤسسات الرسمية الإعلامية فى الدول العربية.

أشار رئيس البرلمان العربى إلى أن هذا الدبلوم المهنى المتخصص سيكون الأول من نوعه فى مجال الدبلوماسية البرلمانية العربية، ولن يقتصر على المقررات الأكاديمية فقط بل ستكون له جوانب عملية وتطبيقية، وسيشارك فيه ممثلون لأغلب المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية من بينهم رؤساء سابقون وحاليون لبعض هذه المنظمات والاتحادات، فضلاً عن بعض الشخصيات العامة من أصحاب الخبرة البارزة فى مجال الدبلوماسية البرلمانية على مستوى العالم العربى، وكذلك بعض رؤساء البرلمانات وزراء الخارجية العرب السابقين، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العربية ممن يشغلون مناصب دولية بالأمم المتحدة، ومسئولون سابقون وحاليون فى مؤسسات العمل العربى المشترك، وذلك من خلال إلقاء محاضرات نظرية وتطبيقية متنوعة لثقل أداء الحضور والمتلقين للدبلوم وتنمية مهاراتهم وتعزيز معرفتهم بكل الأمور التفصيلية المتعلقة بمجال الدبلوماسية البرلمانية، ونقل خبراتهم المهنية والعملية إليهم.

وأوضح رئيس البرلمان العربى أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربى، ومن خلال النسخة الأولى من هذا الدبلوم المهنى المُعتمد، يهدف إلى بناء قدرات السادة أعضاء البرلمانات والمجالس العربية وتمكينهم من أداء مهامهم البرلمانية والدور المنوط بهم، خاصة فى التعبير عن مصالح وهموم الشعوب العربية ونقلها إلى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتجسيد هذه المصالح والدفاع عنها من خلال سياسات وإجراءات وقرارات داعمة لها، مضيفاً أن الدبلوم سيقدم إطاراً مُحكماً ومحدداً لقواعد وأصول الدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك فى إطار مقارن وفقاً لأفضل الممارسات ومستجدات العمل والتطور البرلمانى حول العالم.

جدير بالذكر أن مدة الدراسة فى الدبلوم المهنى المتخصص هى (10 أسابيع)، تتضمن أسبوعين حضورياً، و(8) أسابيع دراسة عن بعد، كما تتضمن الدراسة (30) يوم عمل (بمعدل 5 أيام فى كل أسبوع حضورياً، ومن 2-3 أيام فى كل أسبوع دراسة عن بعد)، وتشتمل على (112) ساعة معتمدة. ويتكون الدبلوم من (8) مواد، تشمل مقررات نظرية وتطبيقية.