وزيرة التخطيط تبحث مع السفير اليابانى بالقاهرة أوجه التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم حول اجتماع وزيرة التخطيط مع نوكى ماساكى، السفير اليابانى بالقاهرة، والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، حضر اللقاء أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

ورحبت الدكتورة هالة السعيد بزيارة السفير اليابانى والوفد المرافق له لمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أنها فرصة لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين.

واستعرضت السعيد آخر التطورات والإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية فى مجال التنمية الاقتصادية، وأبعاد التجربة التنموية المصرية، مشيرة إلى انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عشرين عاماً وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019 - 2020 الذى تم إعلانه فى مطلع الشهر الجارى، كما أشارت الوزيرة إلى الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لدعم الفئات والقرى الأكثر احتياجًا، وما تقوم به الدوله من تنفيذ برامج للحماية الاجتماعيه.

وأكدت السعيد أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلى والنمو الشامل، والذى انعكس على المؤشرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال عام 2019 - 2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

وأشارت إلى أحد أوجه التعاون المقترحة مع الجانب اليابانى من خلال مساهمته فى مبادرة الاقتصاد الأخضر والتى تُنفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، مشيرة إلى أنه فى ضوء التغيرات البيئية التى يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقاً لرؤية 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجارى العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% فى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضحت السعيد أهمية تعزيز استفادة الكوادر الوطنية من الدورات التدريبية المتخصصة التى تقدمها هيئة التعاون اليابانية (JICA) وبخاصة فى مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى يمكن أن يتم التنسيق خلالها مع معهد التخطيط القومى، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك فى ضوء اهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة العنصر البشرى.

وأثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم الذى تقدمه دولة اليابان لمصر فى جهود انضمامها للبرنامج القُطرى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، بما يتضمنه البرنامج من محاور متعددة وأهمها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتى يمكن أن يساهم فيها الجانب اليابانى بما يملكه من خبرات طويلة فى هذا المجال.

من جانبه، أعرب السفير اليابانى عن تقديره للاجتماع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مهنئًا سيادتها بالحصول على جائزة التميز الحكومى كأفضل وزيرة عربية، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع جمهورية مصر العربية فى كل المجالات.