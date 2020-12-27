صور.. رفع السيارات المتروكة فى شوارع الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتهدف الحملة للقضاء على ظاهرة السيارات المتروكة بالشوارع. تأتى الحملة تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 684 لسنة 2020، والذى يتنص على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبى الطرق. ويشمل القرار عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويها المظهر الحضارى والجمالى. تم إيداع السيارات التى جرى مصادرتها بوحدة التحفظ على المركبات بأم زغيو غرب الإسكندرية.

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