خلال 2020 .. البيئة تدعم 215 منشأة وتنهى على السحابة السوداء

جدة - نرمين السيد - التفتيش البيئى وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية : أجرت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى أعمال التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها (صناعى – حرفى – خدمى – طبى - سياحى) لإجمالى عدد (797) منشأة متنوعة الأنشطة، كما بلغ إجمالى المنشآت التى تم المرور عليها من خلال فرق التفتيش بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة (3360) منشأة.

وفى الالتزام البيئيى، قدمت وزارة البيئة الدعم الفنى للعديد من المنشآت بلغ عددها 215 منشأة منذ يناير 2020 ، شملت مختلف القطاعات والأنشطة (صناعى - صحى -خدمى -زراعى - سياحي) لتعريفها بالتزاماتها للتوافق مع قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتوجيهها نحو تقديم خطط وبرامج الإصحاح البيئى وتصحيح المخالفات المرصودة.

التقييم البيئى: طورت وزارة البيئة وحدثت نظام تقييم التأثير البيئى لضمان زيادة فاعليته مع إنهاء إجراءات مراجعة تقييم التأثير البيئى للمشروعات ، حيث تم مراجعة (12038) نموذجا ودراسة من مختلف المشروعات خلال هذا العام.

حماية وتحسين البيئة: تنفذ وزارة البيئة حالياً مشروع المفاعل الحيوى بحديقة الجيزة لإنتاج البيوجاز لتحويله إلى طاقة كهربائية باستخدام المحول لإضاءة بيت الزواحف والمتحف ، وكذلك استخدام السماد السائل الناتج عن التحلل العضوى فى تسميد الأشجار بالحديقة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة.

السحابة السوداء: نجحت الوزارة فى السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء التى كانت شبحا يؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، من خلال تحويل التحدى الكبير إلى فرصة اقتصادية بالوعى وتقديم الدعم الفنى والمادى للأهالى والمزارعين، فارتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى99 %، تمثل تجميعات الأهالى منها 73 %، وانخفاض عدد محاضر حرق قش الأرز إلى 540 محضرا هذا العام.

كما أن السيطرة على السحابة السوداء أدى إلى تجنب انتشار 25 ألف طن ملوثات فى الهواء، وأدى نجاح جهود الحكومة المصرية فى المواجهة إلى خفض التكلفة المجتمعية المخاطر الصحية بما يقدر بحوالى 2.24 مليار جنيه، وجار الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

التوسع فى إنتاج الطاقة الحيوية: فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" تم الانتهاء من تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه وذلك من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ونفذت وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية حتى الآن ما يزيد على 1300 وحدة بيوجاز منزلية.



الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية: تتخذ مصر خطوات جادة نحو الحد من مخلفات البلاستيك التى تهدد التنوع البيولوجى، وتبنت وزارة البيئة العديد من المبادرات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وذلك منذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وتم تنفيذ حوالى 55 ورشة عمل توعوية وقام محافظا كل من الغردقة وجنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة باتخاذ قرارات بمنع استخدام الأكياس البلاستيك وبدعم من وزارة البيئة تم إعلان الزمالك خالية من البلاستيك.

الملوثات العضوية الثابتة: تم الاشتراك فى لجان حصر وتصنيف المبيدات والمواد عالية الخطورة بالموانى المصرية ابتداء من شهر يناير 2020 وحتى الآن، وتم التخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة بكمية 74 طنا والتى كانت متواجدة بموانئ الإسكندرية والأدبية وسفاجا ونويبع، و طرح المناقصة الدولية للتخلص الآمن من 200 طن من المبيدات عالية الخطورة المنتشرة بمخازن وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

جهود وزارة البيئة للمشاركة فى خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19): أصدرت الوزارة الدلائل الإرشاية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ومتابعة تنفيذها، إنشاء تطبيق إلكترونى لبث مواد التوعية البيئية على وسائل الإعلان المختلفة، تم المرور على مئات المنشآت الطبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية على مستوى الجمهورية والتأكيد على فصل المخلفات البلدية عن المخلفات الطبية، وتكثيف الأعمال للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة ، وتخصيص مبلغ (29) مليون جنيه (1.7 مليون يورو) من موازنة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لدعم العاملين بمنظومة النظافة (11 ألف عامل) (بالجهات الحكومية، المجتمع المدني) بمهمات الوقاية، وتم إغلاق المحميات الطبيعية للحد من التجمعات المحتملة ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

المرأة والتنمية المستدامة خلال عام 2020: وفى مجال التنمية المستدامة قامت وزارة البيئة بجهود كبيرة خلال عام 2020 يعد أهمها موافقة مجلس الوزراء على معايير الاستدامة البيئية التى سيتم دمجها فى خطط وموازنة الدولة والتى تم وضعها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تحرص وزارة البيئة دائماً على دعم المرأة المصرية إيماناً منها بأهمية دور المرأة فى المجتمع، لذا فتواصل وزارة البيئة دائماً جهودها من أجل رفع قدرات المرأة المصرية من خلال دعمها بالندوات والدورات التدريبية فى الحضر والريف لمساعدتها على مواجهة المشكلات البيئية.