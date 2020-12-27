يتضمن المؤتمر خلال فعالياته عرضًا لفيلم وثائقى يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن فضيلة المفتى عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التى تثرى الحقل الإفتائى فى الداخل والخارج.
ويلقى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- الكلمة الرئيسة مستعرضًا من خلالها مسيرة دار الإفتاءِ المصرية ومنجزاتِها فى العام 2020م، وأهم العوامل التى ساهمت فى تتويج مسيرة دار الإفتاءِ المصريةِ بهذا الكَم الهائلِ من الإنتاج العلميِّ والوطنيِّ الذى اتَّسم بالتميز والدقة والعمق والإتقانِ والمواكبة لمقتضيات العملِ الدينى والوطنى.
ويعلن المفتى فى كلمته عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التى تستشرف بها الدار ما هو منتظر منها فى المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويدعم نشر قيم التسامح والتعايش والرحمة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطنى.
ويلقى وزير الأوقاف، ووزير العدل، ومحافظ القاهرة، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، كلمات خلال المؤتمر، فيما يعرض عدد من كبار العلماء والإعلاميين والشخصيات العامة شهاداتهم حول إنجازات دار الإفتاء ومشروعاتها وأدائها على مدار عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء تستعرض إنجازاتها خلال 2020 وخطتها المستقبلية فى مؤتمر صحفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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