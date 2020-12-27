امير الكويت يعزى الرئيس السيسي فى صحايا حريق وحدة رعاية مرضى ”كوفيد-19”

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعقاب حادث حريق اندلع بوحدة لرعاية مرضى "كوفيد-19" في القاهرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث حريق اندلع بوحدة لرعاية مرضى (كوفيد-19) في القاهرة وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأسر الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق راجيا للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية مماثلة.

ونشب حريق بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكائنة بمنطقة العبور والمخصصة لحجر صحي لمصابي فيروس كورونا وبداخلها "عدد من المرضى" نتيجة حدوث خلل بالتوصيلات الكهربائية لجهاز قياس العلامات الحيوية بالجسم.

وتسبب الحادث في وفاة 10 من المحجوزين وإصابة 6 آخرين بحالة اختناق وحروق متفرقة.