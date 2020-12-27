مصر للطيران تسير 47 رحلة جوية للخارج.. فرانكفورت وميلانو أبرز الوجهات

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 47 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيّرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم لنقل نحو 4271 راكبًا، وسط زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية عن الأيام السابقة، مع حلول أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام.

وقالت الشركة، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم، إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، ميلانو، أمستردام، نيويورك، فرانكفورت، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوي، و15 رحلة داخلية إلى كل من أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، تنقل جميع هذه الرحلات 4271 راكبا، وذلك مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتلتزم "مصر للطيران" بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

