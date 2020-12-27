الأرصاد: أمطار على السواحل غدا وشبورة كثيفة بالقاهرة.. والصغرى 12 درجة

ويكون الطقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية يصاحب ذلك أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويكون هناك نشاط للشبورة أيضا على الطرق في الساعات الباكرة من الصباح، ويبقى الطقس مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى هناك بمناطق من حلايب وشلاتين وتبقى الرياح معتدلة.
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ويكون الطقس ما بين مائل للدفء ومائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11.
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