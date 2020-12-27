وزير الطيران: تعقيم وتطهير المطارات بشكل دوري.. و116 كاميرا حرارية بصالات الركاب لقياس الحرارة

أكدت وزارة الطيران المدني، تعقيم وتطهير جميع صالات الركاب داخل المطارات المصرية بشكل دورى ومستمر، بالإضافة إلى تعقيم عربات نقل الحقائب بعد كل استخدام، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب.



وأوضحت وزارة الطيران، أنه تم وضع ملصقات للتباعد الاجتماعى بين الركاب فى جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بجميع المطارات المصرية، وكإجراء وقائي يتم قياس درجة حرارة المسافرين وأطقم الركب الطائر، ومن تزيد درجة حرارته عن الطبيعي لا يسمح له بالدخول.

فضلا عن أنه تم تركيب 116 كاميرا حرارية بجميع المطارات المصرية لقياس درجة حرارة الركاب إلكترونيا وعن بعد أثناء مرورهم داخل صالات السفر والوصول، كما تم توفير أدوات التعقيم في جميع أنحاء المطار، حيث يتم تعقيم اليدين عند الدخول لصالة السفر والوصول، بالإضافة إلى وضع ملصقات ولوحات إعلانية للتوعية بجميع المطارات المصرية.