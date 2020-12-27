نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة: علينا أن نتكاتف لمساعدة المصريين العالقين بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النوادي المصرية في دبي وعجمان والمصريين بالشارقة، للتكاتف والمشاركة في مبادرة "خلينا سند لبعض"، بغرض تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين في الإمارات خلال تلك الفترة، وحتى تفتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن النوادي المصرية في الإمارات يمكنها التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة، لإمدادهم بالمعلومات التي تساعدهم للوصول إلى المصريين العالقين بالإمارات ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.

وأعربت وزيرة الهجرة عن ثقتها الكاملة في الجالية والنوادي المصرية بالإمارات، وتعاونهم مع وزارة الهجرة لمساعدة المصريين العالقين هناك خلال تلك الفترة، مؤكدة أن للمصريين بالخارج مواقف عدة وطنية مشرفة تجاه وطنهم مصر، وحشدهم المصريين للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة والمناسبات الوطنية، كذلك الوقوف جنبًا إلى جنب مع بداية جائحة كورونا من خلال مبادرة "خلينا سند لبعض"، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

وأعلنت وزارة الهجرة مسبقًا عن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وتدعو الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.