نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يلتقي المخترع محمود الكومي: "شباب مصر بخير.. والسيسي يوليهم اهتماما خاصا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، المهندس الشاب محمود الكومي مخترع "روبوت" كورورنا الأول من نوعه عالميًا في أخذ البصمة الجينية Pcr والكشف عن الاصابة بفيرس كورونا علي بعد خمسة أمتار، وذلم بعد مشاهدته في أحد المحطات التلفزيونية.

وطالب ضاحى بسرعة التواصل مع المهندس الشاب وتحديد موعد لمقابلته، وبالفعل تم عمل الإتصالات اللازمة وتواصل المهندس أحمد حشيش آمين الصندوق المساعد بالنقابة مع المهندس المخترع لابلاغه برغبة نقيب المهندسين في مقابلته.

وعبر محمود الكومي عن سعادته البالغه لهذا الإتصال، مشيرا أثناء مقابلته لنقيب مهندسي مصر إلي أنه برغم تعدد اللقاءات الإعلامية والتواصل معه من جهات كثيرة إلا أن هذا اللقاء له مذاق خاص وفرحة لايمكن وصفها، "انا فرحان بدعوة أبو المهندسين المصريين المهندس هاني ضاحي وبتواجدي هنا في البيت الكبير لمهندسى مصر".

وأضاف يسعفني الوقت لانهي أوراق عضويتي بالنقابة، وذلك لانني فور تخرجي التحقت بالخدمة العسكرية وبدأت مع ظهور جائحة كورونا في التركيز بتصميم الروبوت.

من جانبه قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن النقابة تدعم أبنائها وتعطي اهتمام خاص للشباب منهم واصدر قراره فورا بسرعة إنهاء عضوية المخترع الشاب محمود الكومي دون أي نفقات تعبيرا عن تقدير النقابة لأحد أبنائها الشباب.

ثمن نقيب المهندسين، مايتم كل عام بمؤتمر الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية، لافتا أن الرئيس السيسى يولي الشباب اهتمام خاص جدا ويوصي دوما بتبنيهم وتبني افكارهم.

وأستمع نقيب مهندسي مصر إلي تفاصيل اختراع المهندس الشاب، وقال مفتخرا به وبامثاله "شباب مصر بخير".

وأشاد ضاحي بالمهندس " الكومي "، مشيرا إلى أنه أحد شباب مصر الواعد الطموح، والذي يمتلك قدرات علمية هائلة وله مستقبل واعد في مجال الابتكار، لافتًا ان النقابة ستبذل قصاري جهدها لدعمه.

وتابع ضاحي: ان أي ام تنهض من خلال شبابها خاصة المبتكرين والمفكرين منهم والذين لايالون جهدا في مواكبة التطورات العالمية خاصة في تكنو الذكاء الاصطناعي، مؤكدا علي أن مصر بها مئات الشباب مثل الكومي ممن يسخرون عقولهم لخدمة مصر.

وقدم نقيب المهندسين درع النقابة للمهندس محمود الكومي تقديرا لما بذله من فكر وجهد، مطالبا نقيب تقديم تقرير واف، وعرض تفصيلي للاختراع، لكي يتم تقديمه لأكثر من جهة صناعية، بدعم من النقابة.

هذا وأستعرض المهندس محمد الكومي تفاصيل اختراعه، مشيرا إلى أنه بدأ في تنفيذه مطلع فبراير الماضي، معتمدا على التمويل الذاتي، بعدما رفض تمويل أي جهات خارجية مشيرا إلى انه قام ببيع سيارته ودفع كل مايملك من نقود لتحقيق فكرته، لافتا أنه يتمني تحقيق حلمه داخل مصر وتكون بلده أول المستخدمين للروبوت، مؤكدا أنه استعان في تكوين الروبوت بخامات مصرية، بعضها كان من لعب الأطفال، بعد ان تم احتجاز بعض الأدوات التي استوردها، لإستخدامها في صنع الروبوت" في الجمارك

وأكد الكومي أنه طور اختراعه أكثر من مرة حتى أصبح قادرا على قياس درجات الحرارة وأخذ مسحات من الأنف والتعرف على الوجوه، التي لا تغطيها كمامات وتقديم النصح للناس بخصوص الرعاية الصحية المناسبة"

وأضاف الكومي "للروبوت مهام مخصصة يتعامل من خلالها مع فيروس كورونا. منها قياس درجة حرارة الجسم أو اكتشاف المشتبه فيهم سواء في الأماكن العامة والمولات والبنوك والمطارات، ولو اكتشف أن شخصا عنده حمى فيقوم بعمل إنذار، وكذلك يحاكي حركة يد الطبيب بدقة أكبر"

وأضاف " الروبوت يستطيع أخد مسحة البصمة الجينية ومسحة البي.سي.آر، تمام، بدلا من الفني أو الطبيب، كما يمكنه عمل ملف مرضي لكل مريض لأنه متكلم ومزود بذكاء اصطناعي وكاميرات حرارية وحساسات دقيقه، بالإضافة إلي إنه يقيس درجة الحرارة والضغط والنبض وضربات القلب بالإضافة انه مزود بإمكانيات تعقيم ذاتي ثلاثيه وتعقيم آيوني وكيميائي وبالأشعة فوق البنفسجية، غير انه قادر على توصيل احتياجات المرضي من مواد غذائيه وأدويه وغيرها الي غرفهم دون تدخل بشري ".

جدير بالذكر أن عدد من المنظمات والوكالات الدولية أشادوا بالربوت وعلي رأسها منظمة الأمم المتحدة التي صنفته كأفضل الابتكارات الطبية علي المستوي الافريقي واختارته وكالة رويترز كثاني أفضل روبوت بين ٢٦ روبوت طبي علي مستوي العالم.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس محمود الكومي خريج هندسة طنطا عام 2017 قسم الهندسة الميكانيكية.

وجاء اللقاء بحضور المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد حشيش – أمين الصندوق المساعد.