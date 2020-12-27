الثلاثاء.. وزير الرياضة يعلن تفاصيل المرحلة الثالثة من دراجتك صحتك

جدة - نرمين السيد - يعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة (دراجتك.. صحتك)، فى مؤتمر صحفى، الثلاثاء المقبل، بمركز التعليم المدنى فى الجزيرة، بحضور نخبة من رموز المجتمع.





وأوضح الدكتور أشرف صبحى، فى تصريحات اليوم الأحد، أن المبادرة تأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار توجيهاته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة اُسلوب حياة للمصريين، مؤكدا أن الدراجات يتم طرحها للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وتقديم تسهيلات فى السداد.

لفت إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد، للمساهمة فى التباعد الاجتماعى وتجنب العدوى ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصرى، وتغيير ثقافة الانتقال اليوم للمواطنين وتشجعهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

وأكد أن المرحلة الثالثة من المبادرة تتضمن التعاقد مع شركة (فورى) لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى من المواطنين الراغبين فى الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن، وذلك لتوصيل الدراجات لكافة محافظات الجمهورية.

وأصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بشأن تشكيل لجنة العليا لإدارة المشروع القومى للدراجات الهوائية من المتخصصين بوزارة الشباب والرياضة، وتم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع مصنع (قادر) للصناعات المتطورة لتوريد 7 آلاف و100 دراجة هوائية خلال عام 2021.