وزير الصحة الأسبق: التعليم عن بعد من أولويات المرحلة

جدة - نرمين السيد - وقال النائب عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، إن مجلس النواب عليه دور كبير فى مساندة الشعب والحكومة فى مجابهة الظروف الطبية والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن من بين أولويات المرحلة على الجانب التشريعى ما يتعلق بالوسائل الحديثة فى التعليم ومن بينها التعليم عن بعد، واستخدام التكنولوجى الحديثة.
وحول موقفه من الإغلاق التام خصوصا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، قال وزير الصحة الأسبق: هذا قرار دولة وعلى حسب المعطيات من الممكن أن يكون هناك إغلاق جزئى من أجل الحفاظ على الاقتصاد.
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