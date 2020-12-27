ضبط 1200 عبوة شحوم سيارات مغشوشة فى الإسكندرية

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة شحوم السيارات كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة، تمهيدا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وباستهداف المصنع المشار إليه، عثر على 1195 عبوة شحوم مدون عليها بيانات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و700 كيلو جرام بودرة "مستلزمات إنتاج".
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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