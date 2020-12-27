صور.. جولة لمحافظ القاهرة فى مكتبة مدينة نصر العامة

جدة - نرمين السيد - أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة بمكتبة مدينة نصر العامةـ واستمع لشرح للخدمات التى تقدمها المكتبة لأهالى الحى خاصة البرامج الخاصة بتنمية مهارات النشئ.





كما تفقد محافظ القاهرة حديقة الطفل لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها والتى تشمل تقليم الاشجار وإعادة تطوير الممشى الداخلى ودهان الأسوار والبردورات وزيادة المزروعات. وتقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدان بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر، وتعد متنفسا لأهالى المنطقة كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع.

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