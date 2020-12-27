عبدالله لاشين: لا يمكن استمرار قانون الإيجار القديم بوضعه الحالى

جدة - نرمين السيد - وأكد لاشين، فى تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن القانون الحالى يمكن أن يستمر كما هو الآن، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية ويصل سعر المحل فى بعض المناطق مليون جنيه، ويتم تأجيره بـ5 جنيهات، وهو الأمر الذى شكل ظلما كبيرا لأصحاب المحال.
أشار لاشين إلى أن البرلمان لا ينحاز لطرف على حساب آخر، فى تلك الاشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسى هو فض الاشتباك فى العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التى سيسعى البرلمان لإنجازها فى أسرع وقت.
ووجه الشكر للقيادة السياسية على حجم المشروعات، التى نجح النانب فى تنفيذها فى مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، لافتا الى انه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لانشاء مدارس جديدة، و50 مليون جنيه لرصف الطرق، تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعى، فضلا عن إحلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة .
تابع: "لولا الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول على تلك الخدمات".
وكشف لاشين عن استمراره فى عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ما تم من قوانين ساهمت فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية، مؤكدا جاهزية البرلمان لمناقشة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو من النواب، من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
ووجه لاشين الشكر للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى على حسن التنظيم وروعة الاستقبال، لافتا إلى أن الأمانة العامة لعبت دورا مهما فى تيسير إجراءات استخراج الكارنيه الذى لم يستغرق سوى دقائق معدودة.
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