عبدالله لاشين: لا يمكن استمرار قانون الإيجار القديم بوضعه الحالى

جدة - نرمين السيد - وأكد لاشين، فى تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن القانون الحالى يمكن أن يستمر كما هو الآن، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية ويصل سعر المحل فى بعض المناطق مليون جنيه، ويتم تأجيره بـ5 جنيهات، وهو الأمر الذى شكل ظلما كبيرا لأصحاب المحال.

أشار لاشين إلى أن البرلمان لا ينحاز لطرف على حساب آخر، فى تلك الاشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسى هو فض الاشتباك فى العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التى سيسعى البرلمان لإنجازها فى أسرع وقت.

ووجه الشكر للقيادة السياسية على حجم المشروعات، التى نجح النانب فى تنفيذها فى مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، لافتا الى انه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لانشاء مدارس جديدة، و50 مليون جنيه لرصف الطرق، تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعى، فضلا عن إحلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة .

تابع: "لولا الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول على تلك الخدمات".

وكشف لاشين عن استمراره فى عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ما تم من قوانين ساهمت فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية، مؤكدا جاهزية البرلمان لمناقشة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو من النواب، من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصرى.

ووجه لاشين الشكر للأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى على حسن التنظيم وروعة الاستقبال، لافتا إلى أن الأمانة العامة لعبت دورا مهما فى تيسير إجراءات استخراج الكارنيه الذى لم يستغرق سوى دقائق معدودة.