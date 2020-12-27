وزارة الرى توضح سبب سقوط أجزاء من أعمال تبطين ترعة البرمبل بالجيزة

سقوط فاصل بطول 20 مترا لعدد (5) بلاطات خرسانية نتيجة إصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالقدمة العليا للتبطين وباقى الأعمال جيدة

بالاشارة لما تم نشره في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من حدوث سقوط جزئى لأعمال التبطين في ترعة البرمبل الجارى تأهيلها بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، فقد وجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، كلا من التفتيش الفني بالوزارة، ورئيس قطاع التوسع الافقى والمشروعات للمعاينة على الطبيعة، حيث أوضحت المعاينة أن أعمال التأهيل الجارى تنفيذها حالياً على ترعة البرمبل تمتد بطول 3.60 كيلومتر ، والأعمال المنفذة بحالة جيدة ومستقرة، فيما عدا فاصل بطول 20 مترا لعدد (5) بلاطات خرسانية حدث لها سقوط وتهاوت نتيجة إصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالقدمة العليا للتبطين، وجار حالياً رفع وإزالة البلاطات المنهارة بمعرفة الشركة المنفذة وإعادة التبطين مرة اخرى لهذه المسافة.

الجدير بالذكر أنه جار حاليا تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع، وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل ٧ آلاف كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى نحو 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.

وتشكر الوزارة المتابعين للمشروع علي مواقع التواصل الاجتماعى لحرصهم علي المشروع القومي ومعالجة أى مشكلة في مهدها، وتهيب بهم المحافظة على ما تحقق، وعدم إلقاء أى مخلفات فى الترع التى تم الانتهاء من الأعمال بها، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.