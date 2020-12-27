السيسي يصدر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية. وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه: المادة الأولي: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر. إقرأ أيضا المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الموافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد.

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