عودة حقائب القماش.. البيئة تضع خطة لإيجاد مواد بديلة للأكياس البلاستيكية

تتخذ مصر خطوات جادة نحو الحد من مخلفات البلاستيك التي تهدد التنوع البيولوجي، حيث بدأت منذ سنوات عددا من الإجراءات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحملات توعية لمعرفة مخاطرها وحلقات نقاشية مع المصنعين وأصحاب المحلات حول البدائل الممكنة لها.

ودشنت وزارة البيئة حملات لتوزيع أكياس متعددة الاستخدام وحقائب من القماش كبديل لها، بالإضافة إلى الإعلان عن مناطق لا تستخدم الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كالغردقة، وتنفيذ حملات بالتعاون مع المبادرات الشبابية والمجتمع المدني ومنها very nile لجمع المخلفات البلاستيكية من النيل.

تعاونت وزارة البيئة مع مركز تكنولوجيا البلاستيك بالبحث في تكنولوجيات تساعد على إيجاد مواد بديلة للأكياس البلاستيكية وسبل لتدويرها والاستفادة بها وتم تشكيل اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام والتى تضم وزارة البيئة والصناعة والمالية والتموين والصحة والتخطيط حيث تم تنفيذ حوالى ٥٥ ورشة عمل توعوية.

اتخذت محافظ الغردقة وجنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة قرارات بمنع استخدام الأكياس البلاستيك بدعم من وزارة البيئة وتم إعلان منطقة الزمالك خالية من البلاستيك وأطلقت وزيرة البيئة مبادرة " نستله لإستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية والتي تتضمن نظام للتعويض العكسي ييسر على جامعي القمامة والتجار الوسطاء والورش الخاصة بمعالجة البلاستيك في منشية ناصر ومصانع إعادة التدوير من خلال تسجيل وتوثيق الكميات التي يتم تجميعها والحصول على عائد مادي مع الالتزام بإعادة تدوير حد أدنى من البلاستيك شهريا.