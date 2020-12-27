إعادة فتح طريق سفاجا _القصير بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري‘ إنه تم وبالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر وإدارة المرور فتح طريق سفاجا/ القصير للمرور الساعة ٨.١٥ صباح اليوم وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأشارت الهيئة في بيانها أنها قامت بالاستعداد بمعدات الانقاذ والصيانة في مختلف المناطق التابعة لها تحسبًا لأي طوارئ على الطرق.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري إنه تم إغلاق طريق سفاجا / القصير الساحلى مساء اليوم أمام حركة المرور بسبب السيول بكم (٤٥ )، وقامت الهيئة بالاستعداد بمعدات الانقاذ والصيانة تحسبًا لأي طوارئ على الطريق.

كما أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عصر امس، انه تم وبالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر وادارة المرور المختصة اغلاق طريق القصير

وأضافت الهيئة ان ذلك يأتي كإجراء احترازي لوجود أمطار وسيول خفيفة علي الطريق وقد قامت الهيئة بالاستعداد بمعدات الانقاذ والصيانة تحسبًا لأي طوارئ على الطريق.

وتشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار خفيفة يومى الأحد والاثنين على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.