أبو العينين يعزي رئيس حي جنوب الجيزة في وفاة والده

تقدم النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة لتيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، في وفاة المغفور له بإذن الله والده. وتقدم أبو العينين بالعزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



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