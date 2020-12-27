قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 685 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية لتأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 5 ديسمبر 2020. إقرأ أيضا ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد.

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