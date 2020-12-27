نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مقري الإدارة التعليمية والمركز التكنولوجي لمكتب تموين مدينة بدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم افتتاح مقري المركز التكنولوجي الخاص بمكتب تموين مدينة بدر بالمجاورة الخامسة الحي الثاني، وإدارة بدر التعليمية بمنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه حضر الافتتاحين، الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل اول وزارة التموين بالقاهرة، والدكتور عبدالعزيز فهمى، مدير عام الادارة التعليمية، ومصطفي جبريل، مدير عام إدارة التموين، وعبدالرحمن عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء ولفيف من مسئولي المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى في إطار الخطة الموضوعة لتوفير كافة الخدمات الحكومية للمواطنين المقيمين بالمدينة، وكذا التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر، ومجلس امناء المدينة، ومديرتي التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم بالقاهرة.