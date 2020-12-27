أمانة النواب تستقبل الأعضاء الجُدد لاستخراج كارنيهات العضوية بالنظام الفردي

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أحمد جودة - القاهرة - تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردي لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من 5 محافظات هي ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) باجمالي عدد 90 نائب.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدًا الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائب.

وكان قد أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب الجدول الزمني لحفل استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(20212026) بنظامي الفردي والقائمة، ليكون على مدار (6) أيام، بدءًا من الثلاثاء الماضي..

وأكد المستشار محمود فوزي أنه نظرًا للاجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالامانة العامة والإعلاميين، قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة ايام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعًا للتزاحم،على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).

وأوضح أمين عام مجلس النواب أنه سيتم استقبال الاعضاء المنتخبين القائمة والفردي، وفقًا للمواعيد الآتية:

أولا: أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم، كالآتي:

-الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.

- الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.

- الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب.

ثانيا: أعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم، كالآتي:

- الاحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة،الجيزة، القليوبية،الاسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب.

- الاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس،الشرقية،الدقهلية،دمياط،الغربية،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب.

الثلاثاء 29ديسمبر: نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف،المنيا،اسيوط،سوهاج،قنا،الاقصر،اسوان،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

وناشدت الأمانة العامة النواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمني المعلن، منعًا للتزاحم.