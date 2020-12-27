بكلمات مؤثرة.. أسطورة ليفربول يكشف السبب وراء رحيل صلاح عن الأنفيلد

علق داني ميرفي، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي السابق، على ما أثير حول رحيل المصري محمد صلاح عن قلعة الانفليد بعد تلميحات الأخير حول إمكانية الرحيل لأحد قطبي الدوري الإسباني مع صحيفة "آس" الإسبانية.
وقال محمد صلاح في حواره أنه يشعر بخيبة أمل من قبل مدربه، يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة خلال مباراة ميتلاند في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
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وأشار صلاح الى أن مستقبله غير معروف رغم أن عقده مستمر مع ليفربول حتى عام 2023، ولكن لا أحد يعلم ماذا يحدث في كرة القدم مع اهتمام أندية خارجية مثل ريال مدريد وبرشلونة.
وعلق ميرفي على رحيل صلاح بالنص التالي من خلال عموده بصحيفة "ديلي ميل" تعقيبًا على مستقبل، محمد صلاح:
"من المفترض أن يكون في استقبال محمد صلاح، 2000 مشجع داخل ملعب أنفيلد مساء اليوم من أجل مباراة وست بروميتش ألبيون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا قام أحد المشجعين بتوجيه أي رسالة له بسبب هذا الحوار الذي أجراه مع آس قد يؤثر بالسلب على كل أفراد الفريق.
كل ما فعله محمد صلاح هو عدم الالتزام بالعقد الذي يربطه بنادي ليفربول، ولم يغلق باب الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد في المستقبل.
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بصفتك مشجع لنادي ليفربول، فأنت تريد أن يحسم مستقبله بالبقاء مع ليفربول ويؤكد على وفاءه لشعار النادي ولكن إذا فكرت في الأمر من وجهة نظر محمد صلاح، فهذا أمر مفهوم.
محمد صلاح لم يترعرع في إنجلترا، فقد ترغب عائلته في العيش في مناخ أكثر دفئًا أو ثقافة مختلفة، كنت سألعب إلى الأبد في ليفربول لو كنت لاعبًا أساسيًا مثله لكن من الطبيعي ألا يغلق اللاعبون خياراتهم في الرحيل بالمستقبل.
اعتقد دائمًا أنه من الأفضل الحكم على اللاعبين من خلال أدائهم في العمل والأداء على أرض الملعب ولا يمكنك لوم محمد صلاح هذا الموسم أو في أي وقت منذ انضمامه إلى النادي.
محمد صلاح يمر بفترة توهج رائعة، يسجل العديد من الأهداف ويجب أن نركز على ذلك بدلًا مما قد يحدث أو لا يحدث في المستقبل.
رحيل محمد صلاح عن ليفربول قد يكون في الصيف وهو أمر غير واضح المعالم، لذلك دعونا نستمتع به قدر المستطاع ونأمل أن يواصل تألقه حتى يتمكن النادي من الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى واستعادة لقب دوري أبطال أوروبا.
لقد كان صادقًا فقط في حواره الصحفي، لذا لا تدع الأمر يغير نظرتك إليه كشخص، من الواضح أنه لا يحب أن يتم تغييره في المباريات، وتم منعه من ارتداء شارة القيادة في مباراة ميتلاند، لكنه في النهاية، يظهر لي فخره وشغفه بارتداء قميص ليفربول وهو ما يؤكد اهتمامه بالنادي".
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