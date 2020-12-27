بكلمات مؤثرة.. أسطورة ليفربول يكشف السبب وراء رحيل صلاح عن الأنفيلد

علق داني ميرفي، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي السابق، على ما أثير حول رحيل المصري محمد صلاح عن قلعة الانفليد بعد تلميحات الأخير حول إمكانية الرحيل لأحد قطبي الدوري الإسباني مع صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال محمد صلاح في حواره أنه يشعر بخيبة أمل من قبل مدربه، يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة خلال مباراة ميتلاند في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأشار صلاح الى أن مستقبله غير معروف رغم أن عقده مستمر مع ليفربول حتى عام 2023، ولكن لا أحد يعلم ماذا يحدث في كرة القدم مع اهتمام أندية خارجية مثل ريال مدريد وبرشلونة. وأشار صلاح الى أن مستقبله غير معروف رغم أن عقده مستمر مع ليفربول حتى عام 2023، ولكن لا أحد يعلم ماذا يحدث في كرة القدم مع اهتمام أندية خارجية مثل ريال مدريد وبرشلونة. وعلق ميرفي على رحيل صلاح بالنص التالي من خلال عموده بصحيفة "ديلي ميل" تعقيبًا على مستقبل، محمد صلاح: "من المفترض أن يكون في استقبال محمد صلاح، 2000 مشجع داخل ملعب أنفيلد مساء اليوم من أجل مباراة وست بروميتش ألبيون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا قام أحد المشجعين بتوجيه أي رسالة له بسبب هذا الحوار الذي أجراه مع آس قد يؤثر بالسلب على كل أفراد الفريق. كل ما فعله محمد صلاح هو عدم الالتزام بالعقد الذي يربطه بنادي ليفربول، ولم يغلق باب الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد في المستقبل. اقرا ايضا: عاجل..كورونا تبعد ميدو عن الإعلام "صورة"