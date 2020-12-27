عبدالله لاشين: قانون الايجار القديم لايمكن أن يستمر علي وضعه الحالي

فيديو.. النائبة دعاء عريبي: هدفنا خدمة المواطن ببرلمان 2021..وملفات المرأة والعمال في أولوياتي

واشار لاشين ، الي ان البرلمان لا ينحاز لطرف علي حساب أخر ، في تلك الاشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسي هو فض الاشتباك في العلاقة بين المالك والمستأجر ،لافتا الي ان قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التي سيسعي البرلمان لانجازها في اسرع وقت .

ووجه لاشين ، الشكر للقيادة السياسية علي حجم المشروعات ، التي نجح النانب في تنفيذها في مدينة ابو كبير بمحافظة الشرقية ، لافتا الي انه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لانشاء مدارس جديدة ، و50 مليون جنيه لرصف الطرق ، وذلك تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعي فضلا عن اخلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة .

وتابع :" لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول علي تلك الخدمات .

وكشف لاشين عن استمراره في عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ماتم من قوانين ساهمت في ترسيخ دعائم الدولة المصرية ، مؤكدا جاهزية البرلمان لمناقشة كافة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة او من النواب ، من أجل رفع مستوي معيشة المواطن المصري .

ووجه لاشين الشكر للامانة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار محمود فوزي علي حسن التنظيم وروعة الاستقبال ، لافتا الي ان الامانة العامة لعبت دورا مهما في تيسير اجراءات استخراج الكارنيه الذي لم يستغرق سوى دقائق معدودة .

