عبدالله لاشين: قانون الايجار القديم لايمكن أن يستمر علي وضعه الحالي

قال النانب عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية ، إن قانون الايجار القديم ، علي رأسأجندته التشريعية ، خلال الفصل التشريعي الجديد ، لبرلمان 2021.
وأكد لاشين ، في تصريحات صحفية ، عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب ، ان القانون الحالي لا يمكن ان يستمر كما هو الآن ، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية ، حيث يصل سعر المحل في بعض المناطق مليون جنيه ، ويتم تأجيره ب5 جنيهات ، وهو الأمر الذي يشكل ظالم كبير لاصحاب المحال .
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واشار لاشين ، الي ان البرلمان لا ينحاز لطرف علي حساب أخر ، في تلك الاشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسي هو فض الاشتباك في العلاقة بين المالك والمستأجر ،لافتا الي ان قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التي سيسعي البرلمان لانجازها في اسرع وقت .
ووجه لاشين ، الشكر للقيادة السياسية علي حجم المشروعات ، التي نجح النانب في تنفيذها في مدينة ابو كبير بمحافظة الشرقية ، لافتا الي انه تم تخصيص ما يقرب من مليار جنيه لانشاء مدارس جديدة ، و50 مليون جنيه لرصف الطرق ، وذلك تمهيدا لتوصيل الغاز الطبيعي فضلا عن اخلال وتجديد 7 محولات كهربائية ضخمة .
وتابع :" لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بحل مشاكل المواطنين لما استطاع النواب الحصول علي تلك الخدمات .
وكشف لاشين عن استمراره في عضوية اللجنة التشريعية لاستكمال ماتم من قوانين ساهمت في ترسيخ دعائم الدولة المصرية ، مؤكدا جاهزية البرلمان لمناقشة كافة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة او من النواب ، من أجل رفع مستوي معيشة المواطن المصري .
ووجه لاشين الشكر للامانة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار محمود فوزي علي حسن التنظيم وروعة الاستقبال ، لافتا الي ان الامانة العامة لعبت دورا مهما في تيسير اجراءات استخراج الكارنيه الذي لم يستغرق سوى دقائق معدودة .
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