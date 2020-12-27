النائب أشرف حاتم عقب استخراج كارنيه عضوية برلمان 2021:حسب المعطيات قد نكون أمام إغلاق جزئي في مصر قريبا

أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أنه لم يحسم موقفه بشأن الترشح لرئاسة أيا من اللجان سوا ء كانت لجنة الصحة أو التعليم والبحث العلمي.

وقال النائب عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية: مجلس النواب عليه دور كبير في مساندة الشعب والحكومة في مجابهة الظروف الطبية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.