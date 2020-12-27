النائية هند حازم: نتطلع أن يكون برلمان ٢٠٢١ متوافق مع تطلعات المصريين (فيديو)

أدلت النائبة هند حازم بتصريحات خاصة لموقع دوت الخليج بالفيديو، وذلك عقب وقائع استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، حيث قالت أنها تأمل في أن يكون برلمان ٢٠٢١ متوافقا مع تطلعات المصريين، لتشير إلى أنها ستعتني بملفات ذوي القدرات الخاصة والاعتناء باحوالهم.

وأكدت حازم أن الدولة في الوقت الحالي تمر بمجموعة من الملفات الصعبة، والتي تتطلب وجود قوي وحضور فعال لأعضاء مجلس النواب الجديد، وان يستكملوا مسيرة برلمان 2015.

وكانت قد واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، جهودها اليوم الأحد في استقبال نواب البرلمان الجدد علي المقاعد الفردية لتسليم كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية حيث مخصص اليوم لنحو 90 نائبا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والقليوبية.

واستلم النواب الحقيبة البرلمانية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.

وتأتي هذه الجهود وسط تدابير صارمة بشأن إجراءت التباعد الإجتماعي والإلتزام بإرتداء الكمامات في ضوء المواجهة الشاملة لأزمة كورونا، واستخدام المطهرات.

ومن المرتقب أن يتم غدا الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ باجمالي عدد 108 نائبا، والثلاثاء 29 ديسمبر نواب (12) محافظة هي الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.