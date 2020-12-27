فيديو.. مارسيل سمير: لابد من التوسع فى استخدام الأدوات الرقابية.. والتنسيقية تستوعب جميع الآراء

قالت مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس النواب، إنها تتمنى أن يمارس البرلمان دور الرقابى بشكل أكثر فعالية خلال الفترة المقبلة فى حالة الحاجة لها.

وتابعت عضو مجلس النواب، خلال حديثها لـ دوت الخليج، الأدوار الرقابية تمت ممارستها بالفعل، لكننا نحتاج إلى المزيد من تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان الحالى يضم مجموعة كبير من الشباب والسيدات، ولو لم نثبت جدارتنا، سيقع ضرر على الجيل المقبل.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن القيادة السياسة وثقت بنا، وبرز ذلك فى تعيينات نواب المحافظين والتعيينات المتتالية فى مجلس النواب والشيوخ، فالتحدى أمامنا الآن كبير وكل العيون علينا.

وأشارت مارسيل، إلى أنها تنمتى إلى حزب التجمع، وملتزمة بدورها ببرنامج الحزب التشريعيى بالإضافة إلى القضايا الهامة التى يتم إثراتها، كما يتم التنسيق مع المراكز البحثية داخل التنسيقية، مشيرة إلى وجود حالة من التكامل.

اقرأ أيضًا:

وأكدت مارسيل إلى إنها، ترغب فى الانضمام إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى ستساعد على توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أنها تمثل المستقبل، أما اللجنة الثانية هاتكون الخطة والموازنة.

وأختتمت سميؤ حديثها:" التنسيقية أنعشت الحياة السياسية فى مصر، وخلقت دوائر متكاملة، والآن أعمل على المشاركة فى العديد من الأبحاث، ونحاول تقديم أقصى مجهود، ونحاول الوصول دائمًا إلى نقاط توافق فى بعض الأمور، ونختلف باحترام ونتقبل الرأى.