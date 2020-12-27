سلبية مسحة طارق حامد من كورونا

كشف الجهاز الطبي بالفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن عينة طارق حامد جاءت سلبية، حيث تم تعافيه من فيروس كورونا.

كان ثنائي الزمالك محمود علاء وطارق حامد قد خضعا لبروتوكول طبي المعمول به بهد إصابتها بفيروس كورونا الايام الماضية".



أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أنه تم الاستقرار على تولي اللواء عماد عبد العزيز لرئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك. أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أنه تم الاستقرار على تولي اللواء عماد عبد العزيز لرئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك. وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، قد اعلن أنه تم الاستقرار على تولي اللواء عماد عبد العزيز لرئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك. وقال صبحي في تصريحات على قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه تقرر ترقية عماد عبد العزيز من عضو في لجنة إدارة الزمالك ليصبح رئيسًا لها. وقال وزير الرياضة: "اللواء المستشار عماد عبد العزيز هو من سيتولى رئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك خلفًا للراحل أحمد البكري". اقرأ ايضا: بكلمات مؤثرة.. أسطورة ليفربول يكشف السبب وراء رحيل صلاح عن الأنفيلد