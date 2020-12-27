بعد إهانة شرطى.. إيداع " طفل المرور" دار رعاية.. وحبس أصدقائه سنة

قضت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، إيداع "طفل المرور" إحدى دور الرعاية، ومعاقبة أصدقائه بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وكانت محكمة الأميرية، قد تداولت القضية فى جلسات سرية، ورفضت التصوير لأن المتهمين فى لم يبلغوا بعد سن الرشد، وحرصًا على مستقبلهم.

وصدر قرار إيداع الطفل، المستشار إسلام نجيب، وعضوية المستشارين، كيرلس عاطف وإسلام أيمن.

وكانت النيابة قد اتهمت، المعنيين بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتوجيه إهانة لأحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها استندت فى دليلها على المتهمين، من حاصل اقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

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وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها.