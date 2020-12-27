خالد الغندور: عيب على بيراميدز يعرض على مصطفى محمد 100 مليون جنيه في الظروف دي

خرج خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي بقناة الزمالك أمس، بتصريحات نارية، هاجم فيها نادي بيراميدز، والذي حاول خطف مصطفى محمد من نادي الزمالك بمبلغ كبير وصل إلى 100 مليون جنيه في ثلاث أعوام.

وقال خالد الغندور: "قبل عرض سانت إيتيان قدم نادي بيراميدز عرض لمصطفى محمد بـ30 مليون جنيه في السنة، أو ما يوازي 100 مليون جنيه في الـ3 سنوات".

وتابع: "أقول لنادي بيراميدز عيب عليكم ما تفعلوه، وأن تقوموا بالحديث مع لاعب من نادي الزمالك سرا وهو يمتلك عقد ممتد مع ناديه، وأقول لمسئولي بيراميدز مصطفى هدفه الاحتراف فقط".

وعلق خالد الغندور على الشائعات التي تدور حول نادي الزمالك، وقال: "منذ فترة خرج محمد فارو لاعب بيراميدز وقال أن أوباما وقع على عقود انضمامه لبيراميدز، وخرج آخر يقول أن أوباما عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، ثم يتحدثون عن تمرد فرجاني ساسي، وكل تلك الاخبار هدفها البروباجندا فقط".

واختتم: "أوباما سيوقع العقود في خلال أسبوع وينتظر مقدم التعاقد".

