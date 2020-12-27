خالد الغندور: عيب على بيراميدز يعرض على مصطفى محمد 100 مليون جنيه في الظروف دي

خرج خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي بقناة الزمالك أمس، بتصريحات نارية، هاجم فيها نادي بيراميدز، والذي حاول خطف مصطفى محمد من نادي الزمالك بمبلغ كبير وصل إلى 100 مليون جنيه في ثلاث أعوام.
وقال خالد الغندور: "قبل عرض سانت إيتيان قدم نادي بيراميدز عرض لمصطفى محمد بـ30 مليون جنيه في السنة، أو ما يوازي 100 مليون جنيه في الـ3 سنوات".
وتابع: "أقول لنادي بيراميدز عيب عليكم ما تفعلوه، وأن تقوموا بالحديث مع لاعب من نادي الزمالك سرا وهو يمتلك عقد ممتد مع ناديه، وأقول لمسئولي بيراميدز مصطفى هدفه الاحتراف فقط".وعلق خالد الغندور على الشائعات التي تدور حول نادي الزمالك، وقال: "منذ فترة خرج محمد فارو لاعب بيراميدز وقال أن أوباما وقع على عقود انضمامه لبيراميدز، وخرج آخر يقول أن أوباما عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، ثم يتحدثون عن تمرد فرجاني ساسي، وكل تلك الاخبار هدفها البروباجندا فقط".
واختتم: "أوباما سيوقع العقود في خلال أسبوع وينتظر مقدم التعاقد".
واتضح أن مصطفى محمد غير راضٍ هو الآخر بقرار نادي الزمالك، والذي كان مدعوما بحاجة الزمالك إليه في الوقت الحالي، وأن فرصة وجود عرض من نادي أوروبي كبير، ستزيد مع تألقه في الأوليمبياد.
الزمالك يورط نفسه
وتعد المشكلة الرئيسية هي أن نادي الزمالك خرج من الانتقالات الصيفية الماضية خالي الوفاض تقريبا، حيث لم يبزم أي صفقا، سوى حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن القادم من نادي الصفاقسي التونسي، وغير ذلك، اعتمد نادي الزمالك على لاعبيه المعاريت، حيث أعاد كل من أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر المعار سابقا لسموحة، محمد أشرف "روقة" المعار سابقا لطلائع الجيش، وحميد أحداد الذي أعير إلى الرجاء المغربي.
عرض سانت إيتيان
وتلقى نادي الزمالك عرضا منذ أيام من نادي سانت إيتيان الفرنسي، والذي طلب ضم مصطفى محمد مقابل مبلغ 2 مليون يورور، وهو المبلغ الذي رآه الزمالك غير مناسب لمواصفات وإمكانيات هداف أمم أفريقيا للشباب العام الماضي.
وأبلغ نادي الزمالك، مهاجمه الشاب أنه لن يقبل بعرض أقل من 6 مليون يورو، مقارنة بالمبالغ التي تدفع هذه الأيام، ترى إدارة نادي الزمالك، أن أي مبلغ يقل عن 6 مليون يورو، لن يكون مناسبا لقيمة مصطفى محمد، وقيمة نادي الزمالك.
اقرا أيضا: خاص| الزمالك يحسم قرار رحيل مصطفى محمد.. ويتخذ هذا الإجراء!
وأكد مصطفى محمد لمسئولي الزمالك أنه تنازل عن فرصة احترافه في الانتقالات الماضية، عندما تمسك به مجلس إدارة الزمالك السابق، وشرط عليه إنتهاء دوري أبطال أفريقيا، حتى يتم الموافقة على رحيله، وأنه ليس على استعداد للتنازل مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد الغندور: عيب على بيراميدز يعرض على مصطفى محمد 100 مليون جنيه في الظروف دي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.