كشف مسحة فيروس كورونا التي خضع لها لاعبي الزمالك اليوم، عن إيجابية عينة لاعب الفريق عبدالله جمعه، وشفاء طار حامد مدافع الفريق. وأعلن عبدالله جمعة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" عن إيجابية عينته.



وكان عبد الله جمعة قد عاد لتدريبات الزمالك عقب شفاءه من إصابة فيروس كورونا، الذى تعرض له قبل مباراة الأهلى فى نهائى دورى ابطال افريقيا، إلا انه عاود له الفيروس مرة آخرى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الثانية.. إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.