آمين الشيوخ يناقش مع النواب الأطباء النظام العلاجي الجديد



ناقش اليوم الأحد الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان، مع عدد من النواب الأطباء بالمجلس آليات النظام العلاجي للأعضاء في المجلس خلال فصله التشريعي الذي انطلقت أعماله في 18 أكتوبر الماضي.



جاء ذلك بمشاركة عدد من الأضعاء، والذين لم يتسني لهم الحضور تمت مناقشتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في الوقت الذي شهدت الفترة الماضية استقبال رئيس المجلس عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد رئاسته لمجلس الشيوخ.

