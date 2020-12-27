فرنسا تعلن عن نيتها لغلق البلاد بسبب زيادة معدل إصابات فيروس كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، عن نيتها لفرض إغلاق كامل في البلاد إذا استمر تصاعد اعداد إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأكد أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، اليوم الأحد، في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، أنهم لن يستبعدوا أي إجراء قد يكون ضروريًا لحماية المواطنين.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه يتم تسجيل 15 ألف إصابة جديدة يوميًا في المتوسط، بعدما تراجعت في وقت سابق إلى 11 ألف حالة.

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.

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تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

