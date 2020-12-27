النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ إصابتها بفيروس كورونا، مع خضوعها للعزل.

وناقش اليوم الأحد الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان، مع عدد من النواب الأطباء بالمجلس آليات النظام العلاجي للأعضاء في المجلس خلال فصله التشريعي الذي انطلقت أعماله في 18 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الأعضاء، والذين لم يتسني لهم الحضور تمت مناقشتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في الوقت الذي شهدت الفترة الماضية استقبال رئيس المجلس عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد رئاسته لمجلس الشيوخ.



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